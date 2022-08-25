Азербайджанские военные проводят инженерные работы на стратегических высотах в Восточном Зангезуре

Минобороны Азербайджана сообщает о проведении инженерных работ на стратегических высотах,
взятых под контроль в результате уточнений в Кяльбаджарском и Лачинском районах.
"В результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами, построено в общей сложности более 62 км новых путей снабжения для обеспечения деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимых скалистых местностях со сложным рельефом", - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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