Эстонии не хватило денег для создания запланированного стратегического запаса газа

Власти Эстонии отказались от создания стратегического запаса природного газа в объеме 1 ТВт.ч в эквиваленте, сформировать который правительство распорядилось в мае текущего года.
Как заявила министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут на пресс-конференции в четверг, из-за резкого роста цен на газ выделенных из бюджета на эти цели денег не хватит на закупку необходимого объема.
"Когда весной было решено закупить газа в объеме 1 ТВт.ч., то на тот момент два фактора выглядели совсем иначе. С одной стороны, казалось, что самой большой проблемой предстоящей зимой для Эстонии будет нехватка газа, а в отношении цен прогнозы были скорее скромными. На сегодня, четыре месяца спустя, выяснилось, что компании Elering, Eesti Varude Keskus и Eesti Gaas смогут получить заказанные ими объемы газа, однако за то же время цена на газ совершила резкий скачок", - пояснила она.
В мае правительство Эстонии отдало распоряжение Центру государственного резерва страны (Eesti Varude Keskus) сформировать запас природного газа в эквиваленте не менее 1 ТВт.ч, расходы планировалось покрыть из средств дополнительного бюджета в размере 170 млн евро.
На настоящий момент было проведено три конкурса, в результате заключены договоры на поставку только 450 ГВт.ч природного газа.
Куда направить оставшуюся неиспользованной часть средств из выделенных 170 млн евро, Сиккут пообещала предложить правительству "через неделю".
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