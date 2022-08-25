Трое финских журналистов попали под суд за раскрытие секретной информации Минобороны

Трое журналистов из Финляндии предстали перед судом в четверг по обвинениям в публикации секретных материалов Минобороны в статье для газеты "Хельсингин саномат", сообщает Associated Press (AP).

Журналисты в статье, датированной 16 декабря 2017 года, описывали деятельность финского исследовательского центра разведки, где указали в частности приблизительное местонахождение и задачи разведывательного подразделения.

Если вину журналистов признают, то им грозит более четырех лет лишения свободы.

Кроме того, к данной статье написали и продолжение, но его не опубликовали после того, как на газету обрушился шквал критики.

Сообщается, что в четверг прокурор потребовал удалить онлайн-версию статьи с вебсайта газеты.