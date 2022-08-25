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ТЭК 25.08.2022 21:03

Worley согласовала с Oxy основные условия EPC-контракта на улавливание CO2 в сланцевом бассейне США

Глобальная инжиниринговая компания Worley (ранее - WorleyParsons) и 1PointFive - структура Oxy Low Carbon Ventures, входящая в американскую Occidental, - согласовали основные пункты EPC-контракта (инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) для создания установки прямого улавливания СО2 из атмосферного воздуха (direct air capture, DAC).

Как сообщается в пресс-релизе Worley, в проекте, который будет осуществляться в сланцевом нефтегазоносном Пермском бассейне на юго-западе США, будет использована DAC-технология канадской Carbon Engineering. Мощность установки составит до 500 тыс. т CO2 в год с возможностью расширения до 1 млн т. Согласно планам, ввод в эксплуатацию намечен к концу 2024 года.

Стороны рассчитывают достичь окончательного соглашения по EPC-контракту к концу текущего года. Его будет осуществлять хьюстонский офис Worley при поддержке своей индийской команды Global Integrated Delivery (GID).

Ранее инжиниринговая компания уже выполнила для проекта этап предварительного проектирования - FEED (front-end engineering and design).

Кроме того, Worley продолжает выполнять работы в рамках контракта с Oxy Low Carbon Ventures по предварительному проектированию (pre-FEED) установки преобразования углеродных выбросов в топливо (direct air capture-to-fuels) в Британской Колумбии на западе Канады.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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