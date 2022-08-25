Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на ожидания возможного возвращения на рынок иранской нефти.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 подорожали на $0,49 (0,48%) - до $101,71 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,33 (0,35%) - до $95,22 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.

Главным катализатором роста цен накануне стали данные Минэнерго США, указавшие на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,28 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.

Также трейдеры продолжают следить за консультациями по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций страна сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.