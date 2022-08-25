Власти Болгарии признают, что российский газ является вторым по дешевизне после азербайджанского

Цена на сжиженный природный газ на 50% превосходит цену поставок российского газа по контракту с "Газпромом" , отметил министр энергетики Болгарии Росен Христов, слова которого приводит министерство.
По его словам, расчеты на основе формулы цены по действующему контракту с "Газпром экспортом" показывают, что этот газ является вторым по дешевизне после азербайджанского. А стоимость двух партий СПГ с доставкой через Грецию в сентябре, которые заказало предыдущее правительство, на 50% превышают цену поставок "Газпрома".
"Ситуация ясная: у нас есть контракт с "Газпром экспортом" на поставку 3 млрд кубометров природного газа и обязательство использовать не менее 80% этого объема. Если мы этого не сделаем, мы обязаны заплатить за это независимо от того, использовали мы его или нет. Пока по этому контракту мы использовали 1 млрд кубометров, а должно быть 2,4 млрд куб. м. Так что, если мы не выберем оставшийся объём, то, наверное, пойдем в арбитраж с возможностью потерять крупную сумму", - сказал Христов.
Он выразил мнение, что стране на данный момент меньше всего нужно заниматься судебными делами, потенциальный исход которых был бы для неё отрицательным. В сообщении министерства напоминается об обращении к властям профсоюзов и работодателей о необходимости получения газа по разумным ценам.
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