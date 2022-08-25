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СНГ 25.08.2022 16:24

Али Асадов примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ата

Премьер-министры стран-участниц ЕАЭС принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, сообщает в четверг корреспондент "Интерфакса".

В заседании в узком составе принимают участие премьер-министры Кыргызстана Акылбек Жапаров, России Михаил Мишустин, Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко и Казахстана Алихан Смаилов.

Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2022 году в органах Союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Киргизия.

25-26 августа под председательством главы правительства Кыргызстана Акылбека Жапарова проходит заседание Евразийского межправительственного совета. В четверг в Чолпон-Ату прибыли премьер-министры стран-участниц ЕАЭС.

Премьер Азербайджана Али Асадов примет участие в заседании в расширенном составе в качестве гостя по приглашению кыргызской стороны. Ожидается также участие в заседании в расширенном составе в качестве наблюдателя премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания особое внимание будет уделено формированию общего рынка газа, финансированию промышленной кооперации, развитию интеграционных транспортных проектов, регулированию алкогольного рынка, а также отдельным аспектам налогообложения в рамках электронной торговли.

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