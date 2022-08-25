МИД Азербайджана отмечает «далекий» от реальности подход США к процессам на Южном Кавказе

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе вызывает удивление, поскольку демонстрирует подход, далекий от постконфликтной реальности в регионе, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам Абдуллаевой, позиция Азербайджана в отношении Минской группы неоднократно и четко выражалась на самом высоком уровне.

"Попытки "реанимировать" практически недействующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом никоим образом не служит нормализации", - сказала глава пресс-службы МИД.

Ранее Блинкен заявил, что посол Рикер на должности старшего советника по переговорам на Кавказе будет выполнять функции сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США и ведущего переговорщика от делегации США на Женевских международных дискуссиях "в этот критический период".

По словам Блинкена, "Рикер будет взаимодействовать на двусторонней основе с партнерами-единомышленниками, такими, как Евросоюз, и в рамках своей роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет способствовать прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном".

Ранее должность старшего советника занимал Эндрю Шофер. Госдеп не сообщил о причинах замены.

Б.Рустамбеков