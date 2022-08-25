Глава МАГАТЭ оптимистично настроен в отношении возможности возобновить СВПД

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси полагает, что ситуация для соглашения по возобновлению Совестного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе складывается благоприятно.
"Мы переживали менее оптимистичные моменты. Я полагаю, мы близки (к соглашению). Все технические аспекты более или менее решены. Это вопрос политической воли, политических решений", - сказал глава международного агентства в четверг в интервью телеканалу France 24.
"Мы не останавливаем работу по политическим причинам, - уточнил Гросси. - Наше агентство должно довести свою работу до конца. И что касается этого, я продолжаю настаивать, что мы должны работать с Ираном в кооперативной манере".
По его словам, остающиеся сомнения, нуждающиеся в прояснении темы, наличие следов обогащенного урана и другое требуют серьезного обсуждения для прояснения всех этих аспектов.
Гросси отказался комментировать оценки ситуации вокруг СВПД американской стороной. Он заявил: "Агентство работает. Оно готово к инспекциям по этому соглашению, если таковое будет".
Отвечая на вопрос о возможностях Ирана создать ядерное оружие, генсек МАГАТЭ сказал: "Обладание ядерным материалом еще не означает, что вы сразу совершите шаги к созданию ядерного вооружения. Было бы несправедливо так говорить. Нет никакой информации, указывающей, что у Ирана есть такая программа".
Также в четверг официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали подтвердила, что Евросоюз как посредник переговоров по возобновлению СВПД получил ответ США на позицию Ирана по ситуации с ядерной сделкой. "Мы передали его Ирану и участникам СВПД. На данный момент мне больше нечего сказать", - ответила она на просьбу прокомментировать реакцию США.
Представитель Борреля отказалась отвечать на дополнительные вопросы, объяснив, что ЕС выполняет роль координатора, и важно, чтобы на данной стадии он придерживался конфиденциальности.
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