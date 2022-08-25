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Регион 25.08.2022 17:14

Представители приграничных с Турцией регионов Болгарии призывают Софию начать переговоры с Анкарой по проблеме нелегальной миграции

Властям в Софии необходимо обсуждать с Турцией ситуацию с нелегальными мигрантами, складывающуюся на болгарско-турецкой границе, полагают официальные лица и руководители болгарских приграничных регионов.

"Мы действительно наблюдаем пик пересечения границы большими группами. Я думаю, что до тех пор, пока не пройдут переговоры с Турцией, пока не будет подписано какое-нибудь соглашение, эта проблема не закончится", - сообщил в четверг в эфире Болгарского национального радио глава администрации приграничной общины Малко Тырново Илиян Янчев.

"Давление мигрантов на границе с Турцией огромно, все происходит круглосуточно, но особенно по вечерам. Никакой реакции с сопредельной стороны нет. Я имею в виду Турцию", - подтверждает слова Янчева представитель администрации приграничной деревни Богданово Райко Георгиев.

Глава районной прокуратуры города Бургаса Мария Маркова в свою очередь сообщила, что "за последние три месяца в Бургасской области задержано 43 контрабандиста", они помогали людям незаконно пересекать границу.

"Еженедельно на территорию страны проникают как минимум три или четыре группы нелегалов. Их задерживают сотрудники пограничной полиции или органов МВД по Бургасу. С июня по настоящее время мы возбудили 47 досудебных производств", - отметила Маркова.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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