Ослабление ковидных ограничений в Японии повысит спрос на туры в эту страну

Отмена Японией тестирования на коронавирус при въезде для вакцинированных туристов повысит интерес россиян к этому направлению, несмотря на то, что часть ограничений сохранится, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Новости о послаблении въездного режима всегда активизируют интерес к направлению, хотя в данном случае множество ограничений сохраняется. С 10 июня страна разрешила приезжать туристам, но только в групповом туре, приобретенном через операторов. Также на всем протяжении поездки гостей должны сопровождать представители принимающей компании. Тем не менее, в июле-августе у туроператоров было много запросов на туры в Японию", - рассказала она.

Тюрина пояснила, что туристов привлекает низкий курс иены к доллару, что делает расходы на месте ниже, чем до пандемии. Кроме того, по ее словам, "японцы соскучились по туристам и принимают их с большим рвением".

"В отличие от европейских, с получением японских виз у россиян сейчас проблем нет. У некоторых туроператоров за лето объемы продаж заметно выросли даже по сравнению с допандемийными показателями. В страну поехало много туристов с детьми. Обычно родителей к решению подталкивают подростки, увлекающиеся японской культурой, анимэ. Да и взрослым интересна, например, традиционная чайная церемония. Чаще всего бронируются классические экскурсионные маршруты Токио-Киото-Нара", - добавила эксперт.

С другой, стороны, по ее словам, требование обязательного сопровождения групп удорожает поездки. Кроме того, резко выросли цены на авиабилеты. Поэтому часть туристов приценивается к турам в сентябре-октябре, но потом решает подождать до отмены всех ограничений.

Она отметила, что отмена ПЦР-тестов упрощает поездки тем туристам, которые летят стыковочными тестами через ОАЭ. Им теперь не нужно делать дополнительный тест после остановки в эмиратах.

Эксперт добавила, что сейчас на улицах японских городов можно не носить маску, если находишься на расстоянии более двух метров от собеседника. Но в торговых центрах и общественном транспорте маски нужны.

Ранее Национальный офис по туризму Японии сообщил, что с января по июль 2022 года в страну въехали 3,3 тыс. российских туристов, в том числе в июле - 800. В допандемийном 2019 году в Японию въехали 120 тыс. россиян.