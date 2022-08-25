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ТЭК 25.08.2022 22:34

Латвия фактически конфисковала хранящийся в Инчукалнсе газ Latvijas gaze

Правительство Латвии фактически конфисковало природный газ Latvijas gaze, зарезервировав принадлежащий ей ресурс в Инчукалнсском подземном газохранилище, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Правительство определило, что газ предназначен для латвийских домохозяйств, и предприятие не сможет использовать его на другие нужды. Правительству не интересны внутренние проблемы и возражения Latvijas gaze, компании придется выполнять решение", - сказал он в интервью программе TV3 "900 секунд".

По словам Кариньша, в свое время Latvijas gaze "вела себя как хозяин, открывала ногой двери и диктовала государству правила, но теперь эти времена прошли".

Премьер отметил, что до 2017 года Россия фактически была монополистом на латвийском рынке природного газа, в том числе в ее собственности находилось Инчукалнсское ПХГ. Власти Латвии выкупили хранилище, теперь им управляет оператор единой системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid.

Latvijas gaze единственная в Латвии имеет прямой контракт на поставку трубопроводного газа из РФ. Однако сейчас закачка российского газа не ведется, а с 1 января 2023 года будет запрещена на законодательном уровне.

Новые правила, одобренные латвийским правительством 9 августа и вступившие в силу 11 августа, предполагают, что имеющийся в хранилище газ Latvijas gaze зарезервирован на весь отопительный сезон и предназначен для латвийских домохозяйств. Latvijas gaze должна обеспечить объем газа в ПХГ на уровне 1,15 ТВт.ч. в эквиваленте и не имеет права передавать эти запасы другим потребителям. Контролирует процесс Conexus.

Крупнейшими акционерами Latvijas gaze являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).

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Тэги: ЛАТВИЯ, ГАЗ, КОМПАНИЯ


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