Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

24.08 $/bbl +/- WTI 94.89 +1.15 Brent 101.22 +1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.08.2022 17:54

Финляндию и Швецию впервые пригласили на конференцию военного комитета НАТО, которая состоится в Эстонии в сентябре

В столице Эстонии 16-18 в сентябре состоится конференция военного комитета НАТО, в который входят командующие вооруженными силами всех стран альянса.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в главном штабе Сил обороны Эстонии, хозяином встречи станет командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем. Председательствовать на конференции будет председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Впервые к участию в работе конференции приглашены командующие силами обороны Финляндии и Швеции. Эти страны готовятся стать членами альянса.

Командующие обсудят стратегические задачи альянса, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне.

Кроме того, будут обсуждены текущие операции, миссии и деятельность НАТО, в том числе миссии НАТО в Ираке (NMI) и Косово (KFOR).

Военный комитет собирается для обсуждения операций, миссий и деятельности НАТО, а также для предоставления основанных на консенсусе военных рекомендаций Североатлантическому совету о том, как НАТО может лучше решать глобальные вызовы безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az