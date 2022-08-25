Цены на нефть перешли к снижению, Brent - $101 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального подъема.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 подешевели на $0,15 (0,15%) - до $101,07 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,59 (0,62%) - до $94,3 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.

Трейдеры продолжают следить за консультациями по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций страна сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

"Трейдеры сфокусировались на двух и лишь двух вещах", - говорит главный рыночный аналитик AvaTrade Найим Аслам, которого цитирует MarketWatch. "Это вероятность ядерной сделки с Ираном, которая выведет на рынок иранскую нефть, и вторая, более важная, - добыча ОПЕК", - отметил эксперт.

Главным катализатором роста цен накануне стали данные Минэнерго США, указавшие на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,28 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года, отмечает агентство Bloomberg.