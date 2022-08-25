СЭЗ в Аляте получит дополнительно участок в 60 га - распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с обеспечением деятельности Алятской свободной экономической зоны. Согласно распоряжению, земельный участок площадью в 60 га, расположенный на административной территории Гарадагского района города Баку, передается в распоряжение Алятской СЭЗ. Текст документа опубликован на сайте главы государства. Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июля 2021 года принял участие в церемонии закладки фундамента Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Аляте. Общая площадь СЭЗ составляет 850 га. Х.Насирзаде



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».