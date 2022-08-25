СЭЗ в Аляте получит дополнительно участок в 60 га - распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с обеспечением деятельности Алятской свободной экономической зоны.
Согласно распоряжению, земельный участок площадью в 60 га, расположенный на административной территории Гарадагского района города Баку, передается в распоряжение Алятской СЭЗ.
Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июля 2021 года принял участие в церемонии закладки фундамента Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Аляте.
Общая площадь СЭЗ составляет 850 га.
Х.Насирзаде
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