"Моссад" проинформировал премьера Израиля о переговорах по СВПД в Вене

Директор израильской разведки "Моссада" Давид Барнеа проинформировал премьер-министра Израиля Яира Лапида о ходе переговоров в Вене по восстановления СВПД - соглашения по иранскому атому, сообщает The Jerusalem Post в четверг.
Барнеа проинформировал Лапида о текущем положении дел и рисках для Израиля, связанных с возможным возобновлением СВПД.
Ранее в четверг издание The Jerusalem Post сообщало, что переговоры по СВПД могут продолжиться в связи с тем, что США не согласились на некоторые из требований Ирана.
В среду Иран подтвердил получение ответа США на предложение по СВПД. При этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран отказался от некоторых ключевых требований.
На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что власти ЕС положительно отреагировали на ответ Тегерана.
Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
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