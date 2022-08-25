Беларусь с начала года увеличила добычу торфа на треть

Беларусь в этом году более чем на треть увеличила добычу торфа, сообщил замгендиректора госконцерна по топливу и газификации "Белтопгаз" Валерий Ковалев.

"По состоянию на сегодняшний день организации торфяной промышленности объединения "Белтопгаз" добыли (с начала года - ИФ) 2 млн тонн торфа. Торфодобыча идет опережающими темпами, на 34% превышая показатель прошлого года: за аналогичный период в 2021 году было добыто порядка 1,4 млн тонн", - сказал он госизданию "СБ. Беларусь сегодня".

Замгендиректора концерна отметил, что по состоянию на последнюю декаду августа выполнено 87% от плана добычи этого сезона, который завершится в октябре.

"Для обеспечения потребностей отечественной экономики и поставок на внешние рынки в текущем сезоне планируется добыть около 2,3 млн тонн торфа. Из него будет произведено около 1 млн тонн топливных брикетов и торфяной сушенки, а также 83 тыс. тонн верхового кипованного торфа и 58,5 тыс. тонн питательных грунтов", - сообщил он.

Ранее министр экономики Беларуси Александр Червяков говорил, что Беларусь будет сокращать импорт полезных ископаемых. "Наши предприятия ввозят полезные ископаемые из-за границы, в то время как (в стране - ИФ) имеется собственная богатая сырьевая база. На это обратил внимание глава государства на недавнем заседании Совета министров", - отмечал глава Минэкономики, добавив, что "в текущих условиях эффективное использование недр становится важнейшим компонентом рационального импортозамещения".