США нанесли удары в Сирии по проиранским ополченцам

Силы США в Сирии в течение последних 24 часов нанесли серию ударов по позициям проиранских военизированных формирований в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ответ на ракетные обстрелы американских баз, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.
По данным американского военного командования, в этих операциях военные США применяли боевые самолеты, вертолеты, артиллерию.
В итоге поступили сведения о гибели четырех проиранских ополченцев. В ходе ракетных обстрелов баз США трое военных получили легкие ранения.
Ранее в четверг сирийское агентство САНА сообщило, что американская военная база в сирийской провинции Дейр эз-Зор за последние несколько часов подверглась еще одному ракетному удару.
По словам собеседников агентства, на территории базы близ нефтяного месторождения "Конико" прогремели несколько взрывов.
Ранее американский телеканал NBC News сообщил об обстреле американских баз в районе месторождений "Омар" и "Конико" - тогда несколько американских военнослужащих получили ранения.
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