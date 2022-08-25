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Дальнее зарубежье 25.08.2022 20:25

Талибы заявляют, что до сих пор не обнаружили тело ликвидированного США главаря "Аль-Каиды"

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (террористическая организация) заявило, что пока не обнаружило тело главаря "Аль-Каиды" (террористическая организация) Аймана аз-Завахири, который, как утверждает Вашингтон, был ликвидирован в ходе американского авиаудара в июле, передают в четверг западные СМИ.

Официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что "Талибан" проводит расследование. При этом ранее талибы подтвердили сообщения о нанесении США авиаудара по центру Кабула, в ходе которого, как заявляют США, уничтожили главаря "Аль-Каиды".

Президент США Джо Байден в конце июля в ходе своего обращения к соотечественникам сообщил о контртеррористической операции в Афганистане, в результате которой был убит главарь "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири.

В американской администрации заявили, что Завахири был уничтожен 30 июля в 21:48 по восточному времени США (15:48) на конспиративной квартире в Кабуле, по которой был нанесен удар двумя ракетами Hellfire.

В Белом доме также отметили, что располагают информацией о том, что высокопоставленные деятели движения "Талибан" знали о присутствии Завахири в этом районе, что является "явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе".


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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ТЕРРОРИСТ, ТЕЛО


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