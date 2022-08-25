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Дальнее зарубежье 25.08.2022 21:34

Байден обсудил по телефону с Зеленским тему Запорожской АЭС и новый пакет военной помощи Украине на $3 млрд - Белый дом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого заверил Киев в поддержке со стороны Вашингтона, сообщили в Белом доме.

"Президент повторил, что США поддерживают Украину (...), в том числе посредством объявленного накануне пакета помощи на $3 млрд", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о разговоре.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что президенты США и Украины в ходе беседы поднимали вопросы, связанные с Запорожской АЭС.

Накануне Байден заявил, что США предоставят Украине новый пакет помощи в области безопасности на сумму около $2,98 млрд. По словам президента, этот пакет помощи позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, средства борьбы с беспилотниками и радары.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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