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Здравоохранение 25.08.2022 21:44

В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 601 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 810,589 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 653 случаях заражения.

За минувшие сутки не было зафиксировано летальных исходов от новой коронавирусной инфекции (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 795 человек.

От COVID-19 вылечились 797,167 тыс. (+535 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 627 человек.

За сутки медики провели 3 614 тестов на коронавирус против 4 379 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 135,151 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде


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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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