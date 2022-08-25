В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 601 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 810,589 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 653 случаях заражения.

За минувшие сутки не было зафиксировано летальных исходов от новой коронавирусной инфекции (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 795 человек.

От COVID-19 вылечились 797,167 тыс. (+535 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 627 человек.

За сутки медики провели 3 614 тестов на коронавирус против 4 379 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 135,151 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде