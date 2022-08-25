Испанский парламент утвердил план по экономии газа

Депутаты парламента Испании в четверг утвердили подготовленный правительством план по экономии газа, сообщает агентство ЭФЭ.

План был подготовлен, чтобы Испания, в соответствии с рекомендациями ЕС, снизила потребление газа и, таким образом, среди прочего, смогла бы избежать дефицита этого энергоресурса ближайшей зимой, отмечается в сообщении.

Меры правительства предусматривают, в частности, что частные компании и госучреждения летом не должны охлаждать помещения ниже 27 градусов по Цельсию. Зимой же помещения им следует отапливать максимум до уровня в 19 градусов. Также следует с 22:00 на ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий.

Предполагается, что такие меры позволят Испании снизить потребление газа на 7%.