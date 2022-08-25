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Внешняя политика 25.08.2022 21:50

Премьеры Азербайджана и РФ обсудили экономическое сотрудничество

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг встретился в Чолпон-Ате с коллегой из Азербайджана Али Асадовым.

"Наши двусторонние отношения сегодня развиваются, у нас очень добрые отношения, многолетние, с Азербайджаном. Что важно, в прошлом году наш товарооборот достиг серьезного объема - 3,3 млрд долларов. Это на 16% выше предыдущего года, а уже за эти полгода он достиг 1,6 млрд долларов. Это здорово - то, что (товарооборот) растет", - сказал Мишустин.

Асадов при этом отметил, что цифры товарооборота даже "чуть выше".

Мишустин напомнил о продуктивной работе российско-азербайджанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, поблагодарил коллегу за взаимодействие и передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Очень здорово, что Азербайджан внимательно смотрит на интеграционные процессы. Мы с уважением покажем всю палитру тех направлений, в которых мы работаем на интеграционном пространстве ЕАЭС", - сказал российский премьер.

Он заметил, что его встреча с Асадовым впервые приурочена к заседанию Евразийского межправсовета.

Премьер Азербайджана поблагодарил Мишустина: "Вы на протяжении долгого периода всегда прилагали максимум усилий, чтобы Азербайджан участвовал в этих заседаниях. Я вам искренне за это благодарен".

Асадов подчеркнул, что Россия для Азербайджана "всегда была, есть и, надеюсь, будет важным партнером политическим, экономическим". Он обратил внимание на многовековые исторические связи двух государств. В этой связи Асадов напомнил о состоявшемся 22 февраля визите Алиева в Москву для встречи с Путиным, в ходе которого президенты подписали декларацию о союзническом взаимодействии. "Это говорит о многом и предопределяет те задачи, которые главы государств ставят перед правительствами", - считает премьер Азербайджана.

10 декабря 2021 года почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании ВЕЭС заявил, что Азербайджан мог бы получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ВСТРЕЧА


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