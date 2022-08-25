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Внешняя политика 25.08.2022 22:45

Премьеры Азербайджана и Кыргызстана обсудили углубление экономического сотрудничества

Премьер-министры Азербайджана и Кыргызстана Али Асадов и Акылбек Жапаров на «полях» заседания Евразийского межправительственного совета провели двухстороннюю встречу.

«Официальный визит президента Кыргызстана в Азербайджан весной текущего года повысил уровень двусторонних отношений на качественно новый уровень стратегического партнерства, что несомненно открывает новые возможности сотрудничества между нашими государствами. По поручению лидеров двух стран 16 августа текущего года в городе Баку успешно прошло очередное заседание совместной межправительственной комиссии. Хочу заверить, что Кыргызская Республика остается полностью приверженной курсу, направленному на углубление и расширение двусторонних отношений с Азербайджанской Республикой», - сказал Жапаров

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Кыргызстана, Жапаров выразил уверенность в том, что проведение декады культуры в двух республиках в 2023-2024 годах, увековечивание памяти великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова в городе Баку, предоставление квот кыргызским студентам на обучение в высших учебных заведениях Азербайджана, в том числе по аграрному, пограничному, нефтяному и дипломатическим направлениям, будут способствовать духу стратегического сотрудничества между нашими странами.

Асадов, в свою очередь, отметил готовность к дальнейшему укреплению и углублению взаимовыгодного сотрудничества.

Р.Ахмедов

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Тэги: АСАДОВ, КЫРГЫЗСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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