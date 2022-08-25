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Внешняя политика 25.08.2022 22:57

Асадов и Головченко обсудили развитие экономического сотрудничества Азербайджана и Беларуси

Премьер-министры Азербайджана и Беларуси Али Асадов и Роман Головченко провели рабочую встречу в четверг в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

«Рад встретиться с вами здесь после нашей плодотворной конструктивной беседы, которую мы провели в ходе моего пребывания в Баку в мае текущего года. Очень хорошо, что вы нашли возможность и время приехать в Кыргызстан. Я не мог не использовать эту возможность, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», - сказал Головченко.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на белорусские СМИ, Асадов отметил, что майский визит премьер-министра Беларуси в Азербайджан способствовал развитию двусторонних отношений. «Уверен, что эта позитивная динамика будет продолжаться. Нам нужно работать, чтобы еще больше обогатить наши двусторонние отношения и в экономической сфере, и в политической. Уверен, что будут намечены конкретные шаги, которые будут в это непростое время отвечать интересам обоих экономик», - добавил он.

Р.Ахмедов

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