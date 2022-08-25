Бензема признан лучшим игроком сезона 2021/2022 по версии УЕФА

Француз Карим Бензема, выступающий за испанский "Реал", получил награду лучшего игрока по итогам сезона 2021/2022 по версии УЕФА.
Церемония награждения состоялась в Стамбуле.
Лучшим тренером сезона стал наставник "Реала" Карло Анчелотти, который привел команду к победе в Лиге чемпионов.
Алексиа Путельяс (Испания, "Барселона") признана лучшей футболисткой сезона.
Лучшим тренером среди женских команд стала Сарина Вигман, которая возглавляет сборную Англии, выигравшую в минувшем сезоне женский чемпионат Европы.
Президентская награда УЕФА за выдающиеся достижения в развитии футбола была вручена итальянскому тренеру Арриго Сакки.
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