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Спорт 25.08.2022 22:59

Бензема признан лучшим игроком сезона 2021/2022 по версии УЕФА

Француз Карим Бензема, выступающий за испанский "Реал", получил награду лучшего игрока по итогам сезона 2021/2022 по версии УЕФА.

Церемония награждения состоялась в Стамбуле.

Лучшим тренером сезона стал наставник "Реала" Карло Анчелотти, который привел команду к победе в Лиге чемпионов.

Алексиа Путельяс (Испания, "Барселона") признана лучшей футболисткой сезона.

Лучшим тренером среди женских команд стала Сарина Вигман, которая возглавляет сборную Англии, выигравшую в минувшем сезоне женский чемпионат Европы.

Президентская награда УЕФА за выдающиеся достижения в развитии футбола была вручена итальянскому тренеру Арриго Сакки.

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Тэги: УЕФА, СЕЗОН, ИГРОК, НАГРАЖДЕНИЕ

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