Разведслужбы Израиля готовы действовать против Ирана, несмотря на возможное возобновление ядерного соглашения

Израильская разведслужба "Моссад" будет готова при необходимости проводить операции против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что западные страны могут в скором времени договориться с Тегераном о возобновлении действия ядерного соглашения, цитирует газета The Jerusalem Post директора израильской разведслужбы "Моссад" Давида Барнеа.
"Израиль не подписывал соглашение. Израиль может защищать себя любым возможным способом - и так и будет поступать. Мы не можем тихо сидеть и просто наблюдать за тем, как приближается опасность", - сказал Барнеа премьер-министру Яиру Лапиду в ходе встречи в четверг.
Ранее сообщалось, что Барнеа проинформировал премьер-министра Израиля Яира Лапида о ходе переговоров в Вене по восстановления СВПД, в частности, о рисках для Израиля, связанных с возможным возобновлением сделки.
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