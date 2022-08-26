Премьер Узбекистана считает важным обеспечить агропромышленную кооперацию в ЕАЭС

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Евразийского экономического союза наладить агропромышленную кооперацию для обеспечения продовольственной безопасности.
"Наши страны из-за усиления кризисных проявлений мировой экономики продолжают сталкиваться с проблемами разрыва логистических цепочек, ростом инфляции, риском развития продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу.
По его словам, в этих условиях возрастает востребованность координации действий и выработки мер, направленных на нивелирование последствий вызовов.
"Важно обеспечить нераспространение ограничений на поставку товаров. Считаем необходимым наладить агропромышленную кооперацию с созданием совместных предприятий по выращиванию сельскохозяйственных культур и производству востребованной продовольственной продукции с учетом климатических особенностей наших стран", - отметил Арипов.
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