Премьер Узбекистана считает важным обеспечить агропромышленную кооперацию в ЕАЭС

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил странам Евразийского экономического союза наладить агропромышленную кооперацию для обеспечения продовольственной безопасности.

"Наши страны из-за усиления кризисных проявлений мировой экономики продолжают сталкиваться с проблемами разрыва логистических цепочек, ростом инфляции, риском развития продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу.

По его словам, в этих условиях возрастает востребованность координации действий и выработки мер, направленных на нивелирование последствий вызовов.

"Важно обеспечить нераспространение ограничений на поставку товаров. Считаем необходимым наладить агропромышленную кооперацию с созданием совместных предприятий по выращиванию сельскохозяйственных культур и производству востребованной продовольственной продукции с учетом климатических особенностей наших стран", - отметил Арипов.