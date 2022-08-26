Премьер Кыргызстана призвал укрепить компетенцию ЕЭК

Барьеры в Евразийском экономическом союзе препятствуют развитию интеграции, заявил глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу.
"Имеются проблемы, препятствующие развитию интеграции. Это требует от нас принятия решительных мер, в особенности в вопросах устранения барьеров в ЕАЭС", - сказал Жапаров.
По его словам, правила свободного передвижения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала должны быть четкими, понятными и реализуемыми.
"Назрела необходимость выработки и внедрения мер ответственности за нарушение таких правил. В частности, необходимо в полной мере реализовать и укрепить компетенцию ЕЭК, которая на сегодняшний день является единственным органом, осуществляющим мониторинг исполнения государствами-членами права Союза. Фактически она является арбитром в наших спорах в вопросах внутренней торговли товарами, услугами, перемещении финансовых и трудовых ресурсов", - отметил Жапаров.
Премьер Киргизии добавил, что механизмы устранения барьеров должны в полной мере использовать компетенцию Суда Союза, с внедрением инструментов ответственности и наложения взысканий за нарушение общих правил функционирования внутреннего рынка.
"Наш экономический союз должен быть примером для других объединений в вопросе функционирования внутреннего рынка. В связи с этим, предлагаю подготовить предложения с учетом необходимости изменения правовой базы ЕАЭС", - сказал Жапаров.
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