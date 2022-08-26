Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 92.52 -2.37 Brent 99.34 -1.88

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.08.2022 10:25

Премьер Кыргызстана призвал укрепить компетенцию ЕЭК

Барьеры в Евразийском экономическом союзе препятствуют развитию интеграции, заявил глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу.

"Имеются проблемы, препятствующие развитию интеграции. Это требует от нас принятия решительных мер, в особенности в вопросах устранения барьеров в ЕАЭС", - сказал Жапаров.

По его словам, правила свободного передвижения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала должны быть четкими, понятными и реализуемыми.

"Назрела необходимость выработки и внедрения мер ответственности за нарушение таких правил. В частности, необходимо в полной мере реализовать и укрепить компетенцию ЕЭК, которая на сегодняшний день является единственным органом, осуществляющим мониторинг исполнения государствами-членами права Союза. Фактически она является арбитром в наших спорах в вопросах внутренней торговли товарами, услугами, перемещении финансовых и трудовых ресурсов", - отметил Жапаров.

Премьер Киргизии добавил, что механизмы устранения барьеров должны в полной мере использовать компетенцию Суда Союза, с внедрением инструментов ответственности и наложения взысканий за нарушение общих правил функционирования внутреннего рынка.

"Наш экономический союз должен быть примером для других объединений в вопросе функционирования внутреннего рынка. В связи с этим, предлагаю подготовить предложения с учетом необходимости изменения правовой базы ЕАЭС", - сказал Жапаров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az