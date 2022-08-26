Необходимо завершить работу над соглашением о судоходстве в ЕАЭС для увеличения транзита товаров - премьер Казахстана

Необходимо завершить работу над соглашением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о судоходстве для увеличения транзита товаров на фоне сложившейся геополитической ситуации, считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
"В складывающихся геополитических условиях сложно переоценить актуальность вопросов транзита (товаров - ИФ-К), в том числе с точки зрения трансконтинентальной торговли. Важно качественное развитие инфраструктуры евразийских транспортных коридоров и маршрутов в направлениях Восток-Запад и Север-Юг", - сообщил Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате.
"В данном контексте хочу напомнить о соглашении о судоходстве, подписанном в 2019 году, но до сих пор не вступившем в силу. Думаю, настало время завершить работы и ввести его в действие", - заключил он.
Казахстан ратифицировал соглашение ЕАЭС о судоходстве в ноябре 2020 года. Документ направлен на развитие транспортной инфраструктуры и увеличение товарооборота между странами ЕАЭС.
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