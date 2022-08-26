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СНГ 26.08.2022 11:32

Премьеры стран ЕЭАС в следующий раз соберутся в Армении

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМС) состоится в Армении 20-21 октября текущего года.

Соответствующее решение было принято премьерами стран ЕАЭС в ходе расширенного заседания ЕМС в Чолпон-Ате.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, ПРЕМЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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