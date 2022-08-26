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Здравоохранение 26.08.2022 11:04

Число заражений COVID-19 в мире превысило отметку в 600 млн - Worldometer

В мире с начала пандемии коронавируса диагностировали более 600 млн заражений COVID-19, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Согласно этим данным, по состоянию на 09:30 пятницы, с начала пандемии выявили 604 млн 392 тыс. 189 случаев заболевания. Более 579,2 млн заразившихся выздоровели. Скончались за время пандемии более 6,4 млн инфицированных.

По данным портала, в настоящее время болеют более 18,6 млн человек, примерно у 43,6 тыс. болезнь протекает тяжело.

При этом, по данным американского университета Джонса Хопкинса, число случаев COVID-19 в мире пока не достигло 600 млн и составляет 599 386 482. Таким образом, разница в показателях этих статистических служб составляет около 5 млн.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Накануне в ВОЗ сообщили, что заболеваемость коронавирусом в мире за неделю упала на 9%, смертность снизилась на 15%. Так, в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации сообщается, что в период с 15 по 21 августа заболеваемость COVID-19 снизилась во всех шести регионах, сильнее всего - в Африке (на 25%), в Европе (на 20%) и в Америке (на 18%).

Всего за неделю по всему миру выявили более 5,3 млн новых случаев заболевания COVID-19. При этом в ВОЗ отмечают, что некоторые страны изменили свои стратегии тестирования на COVID-19, в результате чего представлено меньшее количество тестов, и соответственно фиксируется меньшее количество заболеваний.

Смертность вследствие заражения COVID-19 снизилась во всех регионах, кроме Африки и западной части Тихого океана, где она увеличилось на 183% и 8% соответственно. В целом за неделю по всему миру зафиксировали 14 тыс. связанных с COVID-19 летальных исходов.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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