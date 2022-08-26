Азербайджан готов создавать условия, чтобы партнеры по ЕАЭС могли использовать транзитный потенциал страны - премьер

Баку готов и дальше создавать все условия для того, чтобы партнеры по ЕАЭС могли использовать транзитный потенциал Азербайджана, заявил премьер-министр страны Али Асадов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Асадов в пятницу принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

Асадов на заседании заявил, что Азербайджан имеет тесные двусторонние взаимоотношения и экономическое сотрудничество почти со всеми странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В основе этих отношений лежат принципы взаимного уважения территориальной целостности, национального суверенитета и учета интересов друг друга.

"Именно сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга является ключевым гарантом долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития", - подчеркнул премьер, слова которого приводит пресс-служба кабмина.

По его словам, находясь на перекрестке между Европой и Азией, Азербайджан вместе с партнерами по региону участвует в целом комплексе инициатив и проектов, направленных на развитие транспортных коммуникаций, усиление региональной и континентальной торговли.

Премьер подчеркнул, что Азербайджан инвестировал и продолжает инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры для реализации проектов по созданию международных транспортных и логистических коридоров.

Он добавил, что Азербайджан является важным звеном целого ряда проектов, таких как международные транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и др.

"Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию нашей страны по различным маршрутам. Только за 6 месяцев текущего года объемы транзитных перевозок посредством различных коридоров выросли более чем на 50%. Увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международный морской торговый порт Алят на Каспии. Инфраструктура порта позволяет переваливать до 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч TEU-контейнеров в год. Тем не менее, рост грузопотока и связанные с этим прогнозы требуют увеличения его пропускной способности. Учитывая это, мы заложили вторую фазу увеличения перевалочных мощностей порта до 25 млн. тонн грузов и 500 тысяч TEU-контейнеров", - сказал он.

Асадов подчеркнул, что "Азербайджан готов и дальше создавать все условия, чтобы партнеры по ЕАЭС могли использовать транзитный потенциал страны".

Премьер считает, что сотрудничество в рамках транспортных проектов, соединяющих страны и континенты, внесет вклад в стабильное, благополучное, достойное и прогнозируемое будущее на всем евразийском пространстве.

"Данный тезис подкрепляется новыми реалиями, возникшими в регионе, которые создают хорошие возможности для разблокирования транспортных коммуникаций, а также открытия новых транспортных и торговых путей", - добавил премьер-министр Азербайджана.

Р.Ахмедов