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ТЭК 26.08.2022 12:09

Росатом получил разрешение на строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии

Управление по атомной энергетике выдало ГК "Росатом" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш", говорится в материалах, опубликованных на сайте ведомства.

Разрешение действует в течение десяти лет. Строительство может начаться в октябре 2022 г., следует из документов.

В настоящий момент на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт. Парламент Венгрии в 2009 г. одобрил сооружение двух новых энергоблоков этой АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 г. В марте того же года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.

В апреле Янош Сули, венгерский министр без портфеля (ответственный за проект "Пакш-2" - ИФ) отмечал, что международные поставщики оборудования заверили Венгрию, что продолжат работу с проектом АЭС. Компания "Пакш-2" получила строительные лицензии на более чем половину строительно-монтажных работ. Новые документы будут выпущены в ближайшее время, что позволит перейти ко второй стадии проекта, говорил Сули.

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