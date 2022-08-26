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ТЭК 26.08.2022 12:10

Правительство Северной Македонии с 1 сентября на месяц объявляет кризисное положение в энергоснабжении

Северная Македония с 1 сентября по решению правительства страны объявляет состояние энергетического кризиса, сообщает телеканал РТРС.

По его данным, кризис с теплообеспечением затрагивает столицу страны Скопье, в то время как кризис с энергоснабжением коснулся всей территории страны.

"Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностей использования альтернативных видов топлива и ситуации на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято в связи с недостатком электричества и состоянием электроэнергетического рынка", - приводит телеканал сообщение правительства Северной Македонии.

"Режим кризисной ситуации в сфере снабжения тепловой и электрической энергией продлится 30 дней после его введения", - отмечается в сообщении македонского правительства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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