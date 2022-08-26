Правительство Северной Македонии с 1 сентября на месяц объявляет кризисное положение в энергоснабжении

Северная Македония с 1 сентября по решению правительства страны объявляет состояние энергетического кризиса, сообщает телеканал РТРС.
По его данным, кризис с теплообеспечением затрагивает столицу страны Скопье, в то время как кризис с энергоснабжением коснулся всей территории страны.
"Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностей использования альтернативных видов топлива и ситуации на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято в связи с недостатком электричества и состоянием электроэнергетического рынка", - приводит телеканал сообщение правительства Северной Македонии.
"Режим кризисной ситуации в сфере снабжения тепловой и электрической энергией продлится 30 дней после его введения", - отмечается в сообщении македонского правительства.
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