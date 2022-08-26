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Дальнее зарубежье 26.08.2022 12:28

Китай испытал многоразовый ракетоплан

Китай провёл повторный суборбитальный полёт многоразового ракетоплана, чтобы проверить возможность его повторного использования, сообщил в пятницу Китайский исследовательский институт ракетной техники (CALT), разработавший космический корабль.

"Перед стартом ракетоплана, задействованного в лётном испытании, были проведены оценка его состояния и техническое обслуживание, затем его двигатели были снова включены для осуществления вертикального старта с космодрома Цзюцюань. Он совершил суборбитальный полет, после чего благополучно совершил горизонтальную посадку в аэропорту "Алашань-Юци", - говорится в сообщении исследовательского института.

В сообщении CALT не уточняются ни технические характеристики ракетоплана, ни его название, ни даты и время проведения обоих полётов.

"Полёт был признан полностью успешным", - отметили в CALT.

16 июля прошлого года Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщала о первом суборбитальном полёте перспективного многоразового ракетоплана, который прошёл по точно такому же маршруту.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, ИСПЫТАНИЕ


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