Китай испытал многоразовый ракетоплан

Китай провёл повторный суборбитальный полёт многоразового ракетоплана, чтобы проверить возможность его повторного использования, сообщил в пятницу Китайский исследовательский институт ракетной техники (CALT), разработавший космический корабль.
"Перед стартом ракетоплана, задействованного в лётном испытании, были проведены оценка его состояния и техническое обслуживание, затем его двигатели были снова включены для осуществления вертикального старта с космодрома Цзюцюань. Он совершил суборбитальный полет, после чего благополучно совершил горизонтальную посадку в аэропорту "Алашань-Юци", - говорится в сообщении исследовательского института.
В сообщении CALT не уточняются ни технические характеристики ракетоплана, ни его название, ни даты и время проведения обоих полётов.
"Полёт был признан полностью успешным", - отметили в CALT.
16 июля прошлого года Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщала о первом суборбитальном полёте перспективного многоразового ракетоплана, который прошёл по точно такому же маршруту.
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