Азербайджанская армия взяла под контроль город Лачин, села Забух и Сус - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль города Лачин, а также сел Забух и Сус в Лачинском районе.

"Сегодня, 26 августа, мы - азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в городе Лачин. Села Забух и Сус взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником", - написал Алиев в своем аккаунте в Twitter.

Х.Насирзаде