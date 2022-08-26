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Карабах 26.08.2022 11:26

Азербайджанская армия взяла под контроль город Лачин, села Забух и Сус - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль города Лачин, а также сел Забух и Сус в Лачинском районе.

"Сегодня, 26 августа, мы - азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в городе Лачин. Села Забух и Сус взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником", - написал Алиев в своем аккаунте в Twitter.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЛАЧИН, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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