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СНГ 26.08.2022 12:42

В Узбекистане избран новый глава автономии Каракалпакстан, где произошли июльские беспорядки

Председателем Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономия в составе Узбекистана) на внеочередной сессии избран Аманбай Орынбаев, сообщила в пятницу пресс-служба президента Узбекистана.

"Председатель парламента Каракалпакстана избран на сессии Жокаргы Кенеса, в которой принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев", - говорится в сообщении.

Орынбаев до этого работал первым заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана, был министром внутренних дел автономии.

До Орынбаева парламент Каракалпакстана с октября 2020 года возглавлял Мурат Камалов, который освобожден от должности по состоянию здоровья.

В соответствии с Конституцией Республики Каракалпакстан, председатель Жокаргы Кенеса является руководителем и высшим должностным лицом этого региона. Он избирается этим же органом по согласованию с президентом Узбекистана тайным голосованием на срок полномочий данного представительного органа.

1-2 июля в столице Каракалпакстана городе Нукусе произошли беспорядки. В ходе волнений погиб 21 человек, пострадали - 274, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что из числа задержанных 14 человек обвиняются по статье УК "посягательство на конституционный строй".

Режим чрезвычайного положения, введенный в Каракалпакстане по указу президента Узбекистана с 3 июля по 2 августа, был досрочно прекращен с 21 июля.

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