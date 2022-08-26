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26.08.2022 12:19

Льготные бизнес кредиты от Yelo Bank всего под 5% годовых

Поддержка развития предпринимательства, особенно реального сектора, является приоритетом для Yelo Bank-а. По данному направлению Банк предлагает бизнес-кредит всего под 5% годовых за счет средств Фонда развития предпринимательства.

Максимальная сумма кредита, предлагаемого в рамках сотрудничества, составляет 10 миллионов манатов. Кроме того, предприниматели,получившие данныйкредит, могут воспользоваться преимуществом льготного периода до половины срока.

Следует отметить, что за первые 6 месяцев 2022 года Yelo Bank, как уполномоченный банк, предоставивший кредитызасчет ФРП, вошел в топ-3 как по количеству кредитов (280), так и по кредитным средствам. За этот период банк оказал поддержку бизнеса в размере 7 миллионов манатов для развития реального сектора, в основном в регионах, особенно сельского хозяйства. Если вы также хотите с помощью кредита развивать свой бизнес, то можете подать заявку онлайн, не теряя времени, или посетить любой филиал Yelo Bank-а: https://bit.ly/ylpwjkn

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах, включая кредит наличными? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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