Коллекция картин покойного бизнесмена Пола Аллена может уйти с молотка за рекордные $1 млрд

Аукционный дом Christies`s получил права на проведение аукциона по продаже 150 картин из коллекции покойного сооснователя Microsoft Corp. Пола Аллена и ожидает выручить за них не менее $1 млрд, сообщает The Wall Street Journal.
Коллекция может стать самой дорогой в истории. Текущий рекорд принадлежит собранию предметов искусства миллиардера Гарри Маклоу и его бывшей жены Линды - пара выставила коллекцию на торги после развода и получила за нее $922 млн.
Аллен, основавший Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году, скончался в 2018 году от ракового заболевания. Его состояние на тот момент оценивалось примерно в $20 млрд.
Christies`s начала работу по каталогизации работ и предоставит детали о картинах, которые можно будет приобрести на аукционе в ноябре, спустя какое-то время, сказал глава американского подразделения аукционного дома Марк Портер.
При этом он подтвердил, что на торги точно попадут "Малый фальстарт" Джаспера Джонса, стоимость которого оценивается как минимум в $50 млн, и "Гора Сент-Виктуар" Поля Сезанна. Пейзажный рисунок французского мастера был куплен в 2001 году за $39 млн и может быть продан не менее чем за $100 млн, сказал Портер.
В коллекции Аллена есть много других примечательных работ импрессионистов, модернистов и современных художников, однако пока неясно, какие из них будут выставлены на аукцион, поскольку некоторые работы бизнесмен передавал различным музеям. В частности, ему принадлежали картины кисти Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена и Огюста Ренуара, а также работы Густава Климта, Джорджии О`Кифф и Марка Ротко.
Музейные записи также свидетельствуют о том, что Аллен одалживал для выставок принадлежавшие ему работы старых мастеров, включая Сандро Боттичелли и Яна Брейгеля-младшего.
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