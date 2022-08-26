ASK продлила срок отбора компании для подготовки ТЭО возобновления деятельности глиноземного завода

Азербайджанская промышленная корпорация (ASK) продлила сроки конкурсов на выбор компаний для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и проведения концептуального исследования по возобновлению деятельности глиноземного завода.
Отбор в обоих случаях проводится методом опроса предложений. Претенденты должны представить список подготовленных ТЭО по проектам стоимостью более $50 млн за последние 10 лет.
Сумма участия в каждом из двух конкурсов - 500 манатов.
Прием предложений от компаний по обоим опросам переносится с 29 августа 2022 года на 17:00 19 сентября. Вскрытие пакетов с предложениями состоится в 15.00 20 сентября.
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Ранее сообщалось, что власти Азербайджана планируют восстановить работу Гянджинского глиноземного завода в три этапа.
На первом этапе планируется подготовить к эксплуатации законсервированное оборудование, территорию привести в подходящее состояние для коммуникаций и реализации следующих этапов проекта.
На втором этапе проекта планируется наладить производство проката. При этом, сначала будет запущена одна линия, затем - еще одна. На этом этапе будут также продолжены работы по реконструкции, капитальному ремонту и модернизации предприятия.
На третьем этапе проекта планируется установить технологию по обеспечению зернистости глинозема, стабилизации производства и, как следствие, организации производства в соответствии с проектной мощностью.
В результате полной реализации проекта предприятие сможет производить более 400 тысяч тонн глинозема в год. Часть произведенного глинозема будет передаваться в качестве сырья совместному предприятию по производству алюминия, которое будет создано со стороны ASK, Azeraluminium и германской компанией Achenbach Buschhttten, другая часть будет предоставлена Azeraluminium для собственного производства, а остальное будет реализовано на внешних рынках.
Компания "Noble Resources" заявила о своей готовности оказать определенную поддержку в продаже готовой продукции на зарубежных рынках.
В 1930-1931 годах в Гяндже был реализован проект экспериментального глиноземного завода мощностью 500 тонн в год. В 1933 году был введен в эксплуатацию Гянджинский опытный глиноземный завод.
Строительство Гянджинского глиняного завода началось в 1955 году. В 1966-1997 годах на заводе производился глинозем из алунита, добытого на Зейликском месторождении в Дашкесане. За указанный период на предприятии было переработано 18,4 млн тонн алунитовой руды и получено 2,1 млн тонн глинозема, 0,8 млн тонн удобрений и 4,5 млн тонн серной кислоты.
Н.Аббасова
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