Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 92.52 -2.37 Brent 99.34 -1.88

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.08.2022 14:32

Более 100 тыс. сотрудников почтовой службы Великобритании вышли на забастовку

В Великобритании более 100 тыс. работников почты организовали самую крупную за нынешний летний период забастовку, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

"Более 100 тыс. почтальонов покинули рабочие места, это стало крупнейшей забастовкой этого лета", - передает Sky News.

"Работники абсолютно едины в решимости добиться достойного повышения уровня заработной платы, которого они заслуживают", - приводит телеканал слова генерального секретаря британского профсоюза работников связи Дейв Уорд.

Забастовку, которая запланирована также на среду, четверг и пятницу следующей недели, поддержали около 97,6% членов профсоюза, отмечает Sky News.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЧТА, ЗАБАСТОВКА


Похожие новости


Почтовая служба Великобритании требует изменения законодательства для защиты сотрудников от нападения собак

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az