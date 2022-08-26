Более 100 тыс. сотрудников почтовой службы Великобритании вышли на забастовку

В Великобритании более 100 тыс. работников почты организовали самую крупную за нынешний летний период забастовку, сообщает в пятницу телеканал Sky News. "Более 100 тыс. почтальонов покинули рабочие места, это стало крупнейшей забастовкой этого лета", - передает Sky News. "Работники абсолютно едины в решимости добиться достойного повышения уровня заработной платы, которого они заслуживают", - приводит телеканал слова генерального секретаря британского профсоюза работников связи Дейв Уорд. Забастовку, которая запланирована также на среду, четверг и пятницу следующей недели, поддержали около 97,6% членов профсоюза, отмечает Sky News.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».