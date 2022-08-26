Анкара считает возвращение города Лачин под контроль Азербайджана важным шагом на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе - МИД Турции

Анкара рассчитывает, что возвращение города Лачин, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана внесет вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

"Мы рады, что город Лачин и села Забух и Сус сегодня были возвращены под контроль Азербайджана в рамках процесса, продолжающегося в соответствии с пунктами Трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года. Мы надеемся, что это событие, являющееся важным шагом на пути к установлению мира и стабильности на Южном Кавказе, будет способствовать региональной нормализации, а также нормализации азербайджано-армянских отношений", - говорится в заявлении МИД Турции.

Ведомство подчеркивает, что Турция и будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет братского Азербайджана, "как она это делала до сих пор".

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утром сообщил взятии под контроль города Лачин, а также сел Забух и Сус в Лачинском районе.

Н.Аббасова