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Дальнее зарубежье 26.08.2022 15:05

Макрон: от РФ и Украины получены гарантии безопасности миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что со стороны России и Украины есть гарантии безопасной работы на Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ, призванной содействовать защите электростанции.

"В этом цель миссии (МАГАТЭ), которая состоится очень скоро и для которой мы добились гарантий безопасности со стороны украинцев и русских. Миссия сможет приступить к работе, провести независимую оценку и помочь в защите", - сказал Макрон в пятницу журналистам.

По его словам, военные действия никоим образом не должны затрагивать ядерную безопасность "стран субрегиона и всех нас", а это значит, "что ядерный объект должен быть полностью защищен". "Должен уважаться суверенитет государств, что касается ядерных объектов", - подчеркнул французский президент.

"Есть очень сильная обеспокоенность относительно ядерной безопасности. Вот почему уже с марта я во взаимодействии с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии основательно занят тем, чтобы всё было сделано, чтобы защитить сначала Чернобыльскую АЭС, а теперь - Запорожскую. Вчера утром я встречался с генеральным директором (МАГАТЭ) после многих контактов в течение лета с президентами Зеленским и Путиным", - напомнил Макрон.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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