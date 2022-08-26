Макрон: от РФ и Украины получены гарантии безопасности миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что со стороны России и Украины есть гарантии безопасной работы на Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ, призванной содействовать защите электростанции.
"В этом цель миссии (МАГАТЭ), которая состоится очень скоро и для которой мы добились гарантий безопасности со стороны украинцев и русских. Миссия сможет приступить к работе, провести независимую оценку и помочь в защите", - сказал Макрон в пятницу журналистам.
По его словам, военные действия никоим образом не должны затрагивать ядерную безопасность "стран субрегиона и всех нас", а это значит, "что ядерный объект должен быть полностью защищен". "Должен уважаться суверенитет государств, что касается ядерных объектов", - подчеркнул французский президент.
"Есть очень сильная обеспокоенность относительно ядерной безопасности. Вот почему уже с марта я во взаимодействии с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии основательно занят тем, чтобы всё было сделано, чтобы защитить сначала Чернобыльскую АЭС, а теперь - Запорожскую. Вчера утром я встречался с генеральным директором (МАГАТЭ) после многих контактов в течение лета с президентами Зеленским и Путиным", - напомнил Макрон.
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