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СНГ 26.08.2022 16:30

Лукашенко критикует Шольца, предавшего огласке детали разговора с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает недопустимым предавать огласке детали переговоров на высшем уровне.

Лукашенко пояснил, что имеет в виду канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он "ничего не понимает и понимать не хочет в политике", - заявил Лукашенко в пятницу во время разговора с журналистами. Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

Поводом для ремарок белорусского руководителя стали недавние заявления Шольца о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

"Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят. О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что и французский президент Эммануэль Макрон как-то "пиарился перед журналистами" деталями разговора с Путиным. "Так нельзя", - заявил Лукашенко.

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