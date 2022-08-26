Азербайджанские пограничники пресекли попытку ввоза в страну из Ирана более 18 кг наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) на территории Биласуварского района (юг Азербайджана -ИФ) задержали гражданина Азербайджана с более 18 кг наркотических веществ.
"26 августа около 03:05 недалеко от села Аразбары Биласуварского района пограничный наряд заметил неизвестного, который двигался с территории Ирана в направлении государственной границы с Азербайджаном. Неизвестный, приблизившись к инженерным ограждениям, сразу же вернулся в обратном направлении", - говорится в сообщении ГПС.
По информации ведомства, пограничная застава незамедлительно была поднята, а указанная территория взята под контроль. В 03:40 пограничники заметили подозрительного неизвестного человека, который забрал из тайника сверток.
"Не подчинившись приказу "Стоять", неизвестный пытался скрыться от пограничного наряда, но был задержан. Им оказался гражданин Азербайджана Зейналабдин Балакишиев 1991 года рождения, уроженец Баку. При досмотре у него изъят сверток с 18,385 кг наркотических веществ (14,755 кг марихуаны и 3,63 кг опиума)", -говорится в информации.
По данному факту продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.
Б.Рустамбеков
Анкара считает возвращение города Лачин под контроль Азербайджана важным шагом на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе - МИД Турции
Азербайджанская армия взяла под контроль город Лачин, села Забух и Сус - президент Алиев
Азербайджан готов создавать условия, чтобы партнеры по ЕАЭС могли использовать транзитный потенциал страны - премьер
Нефть дешевеет после выступления главы ФРС Пауэлла
Макрон поблагодарил Алжир за содействие диверсификации поставок газа в Европу
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
Финляндия и Швеция обсудили с Турцией членство в НАТО, следующий раунд переговоров пройдет осенью
Глава Минфина Турции полагает, что турецкому бизнесу не надо бояться возможных санкций США из-за работы с РФ
Глава МИД Финляндии не знает о каких-либо новых требованиях Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготные бизнес кредиты от Yelo Bank всего под 5% годовых
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ