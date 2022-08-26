Азербайджанские пограничники пресекли попытку ввоза в страну из Ирана более 18 кг наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) на территории Биласуварского района (юг Азербайджана -ИФ) задержали гражданина Азербайджана с более 18 кг наркотических веществ.

"26 августа около 03:05 недалеко от села Аразбары Биласуварского района пограничный наряд заметил неизвестного, который двигался с территории Ирана в направлении государственной границы с Азербайджаном. Неизвестный, приблизившись к инженерным ограждениям, сразу же вернулся в обратном направлении", - говорится в сообщении ГПС.

По информации ведомства, пограничная застава незамедлительно была поднята, а указанная территория взята под контроль. В 03:40 пограничники заметили подозрительного неизвестного человека, который забрал из тайника сверток.

"Не подчинившись приказу "Стоять", неизвестный пытался скрыться от пограничного наряда, но был задержан. Им оказался гражданин Азербайджана Зейналабдин Балакишиев 1991 года рождения, уроженец Баку. При досмотре у него изъят сверток с 18,385 кг наркотических веществ (14,755 кг марихуаны и 3,63 кг опиума)", -говорится в информации.

По данному факту продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Б.Рустамбеков