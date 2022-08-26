Белоруссия просит РФ зарезервировать 0,5 млн тонн зерна - Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина зарезервировать для Белоруссии 0,5 млн тонн зерна.

"На всякий случай 500 тыс. тонн зерна отложи. Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам", - рассказал о своем разговоре с Путиным Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, он попросил сделать этот резерв на всякий случай, "ведь Беларусь в нынешнем году соберет и свой хороший урожай зерна". Он пояснил, что дополнительные корма потребуются для развития животноводства и птицеводства. "В свою очередь, у Белоруссии будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок", - добавил он.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия в целом обеспечивает свою продовольственную безопасность, при этом экспорт продукции АПК в этом году составит не менее $7 млрд.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в этом году ожидает рекордный урожай колосовых зерновых - на уровне 8-8,2 млн тонн, с учетом рапса и кукурузы урожай зерновых оценивается в 11 млн тонн.