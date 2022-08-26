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Транспорт и связь 26.08.2022 15:40

Калифорния запрещает продажи новых автомобилей на бензиновых двигателях с 2035 года

Власти Калифорнии приняли решение ввести запрет на продажу новых автомобилей на традиционных бензиновых двигателях с 2035 года в рамках усилий по борьбе с изменением климата и сокращению выбросов вредных веществ, сообщает CNBC.

Запрет не коснется владельцев таких автомобилей - они по-прежнему смогут ездить на них, а также продавать и покупать подобные автомашины на вторичном рынке.

Кроме того, решение предусматривает постепенное снижение продаж автомобилей-гибридов - то есть имеющих и электродвигатель, и двигатель внутреннего сгорания - до 20% от всех продаваемых машин к 2035 году при одновременном увеличении доли автомобилей, работающих на электричестве или водороде, до 68% к 2035 году.

Глава Калифорнийского совета по охране воздушных ресурсов Лиана Рэндольф считает, что новый закон позволит сократить объем вредных выбросов от автомобилей и легких грузовиков на 50% к 2040 году.

Инициатива самого населенного штата США, к тому же обладающего самым высоким ВРП, сопоставимым с ведущими экономиками мира, может отразиться на всем американском авторынке. Так, не менее 15 штатов, включая Нью-Йорк и Пенсильванию, в прошлом использовали калифорнийские стандарты экологичности автомобилей при составлении собственных правил, отмечает CNBC.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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