Глава МИД Германии возлагает надежды на энергопотенциал Балтики

Балтийское море обладает огромным энергетическими ресурсами, которые в два раза превосходят угольную энергетику Германии, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"По оценкам Европейской комиссии Балтийское море потенциально может производить свыше 90 гигаватт - за счет энергии ветра. Это больше, чем имеющиеся мощности всех электростанций Германии, работающих на угле", - приводит ее слова Associated Press (AP).

1 июля к ФРГ на год перешло председательство в Совете государств Балтийского моря

AP отмечает, что заявления Бербок прозвучали в преддверии многосторонних переговоров на следующей неделе в Дании, посвященной вопросам энергетики. В датском МИД отмечали, что участники встречи обсудят способы "избавить регион Балтийского моря от российской энергии и в то же время - проложить путь к переходу к "зеленой" экономике". Как ожидается, на мероприятии будут присутствовать представители Еврокомиссии, премьеры Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, Дании, министры энергетики нескольких стран.

Агентство напоминает, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал покончить с выбросами Германией углекислого газа в атмосферу к 2045 году - ранее любого другого промышленно развитого государства. При этом в Берлине ради достижения этой цели говорили о необходимости остановить работу угольных электростанций, запущенных вновь на фоне ситуации вокруг Украины, прекратить в 2022 году импорт российских угля и нефти и в течение следующих двух лет отказаться от поставок газа РФ.