Нефть ускорила рост и завершает неделю в плюсе

Нефтяные котировки усилили подъем в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в плюсе из-за снижения опасений по поводу рецессии в США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 подорожали на $1,57 (1,58%) - до $100,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,22 (1,32%) - до $93,74 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,5%, однако с начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 3%.