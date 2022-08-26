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ТЭК 26.08.2022 15:28

Нефть ускорила рост и завершает неделю в плюсе

Нефтяные котировки усилили подъем в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в плюсе из-за снижения опасений по поводу рецессии в США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 подорожали на $1,57 (1,58%) - до $100,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,22 (1,32%) - до $93,74 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,9%, WTI - на 2,5%, однако с начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 3%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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